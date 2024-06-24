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سعر الدولار اليوم الإثنين 24-6-2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
04:01 م | الإثنين 24 يونيو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر سعر الدولار اليوم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 48.07 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الدولار اليوم 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدولار اليوم 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

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بقلم سعيد رمضان