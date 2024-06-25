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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

سعيد رمضان
08:11 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، إذ سجل في بنك الإسكندرية اليوم 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو2024 في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدولار اليوم 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 48.07 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الدولار اليوم 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

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بقلم سعيد رمضان