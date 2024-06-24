اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اليوم، تنسيق الدبلومات الفنية 2024 كفر الشيخ، كمرحلة أولى طبقا لكل مدرسة، بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، وتعليم مزدوج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 كفر الشيخ

وترصد السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 2024 كفر الشيخ عقب اعتماد التنسيق رسميا، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

التعليم الفني الصناعي

- مدرسة قلين الصناعية المشتركة العسكرية الحد الأدنى 215 درجة «بنين» و240 درجة «بنات».

- مدرسة فوه الصناعية النسيجية بنات الحد الأدنى 230 درجة «بنات».

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات الحد الأدنى 230 درجة «بنات».

- مدرسة دسوق الصناعية بنات الحد الأدنى 230 درجة «بنات».

- مدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بنات الحد الأدنى 225 درجة «بنات».

- مدرسة الضبعة الصناعية بنات الحد الأدنى 190 درجة «بنات».

- مدرسة سنهور الصناعية بنات الحد الأدنى 190 درجة «بنات».

- مدرسة منية المرشد الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 190 درجة «بنين».

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

- مدرسة كفر الشيخ المعمارية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

- مدرسة دسوق الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

- مدرسة بلطيم الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

مدرسة سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

- مدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 180 درجة «بنين».

- مدرسة مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 175 درجة «بنين».

- مدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعية العسكرية بنين بكفر الشيخ الحد الأدنى 170 درجة «بنين».

- مدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات الحد الأدنى 175 درجة «بنات».

- مدرسة فوه الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 165 درجة «بنين».

- مدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 155 درجة «بنين».

- مدرسة بيلا الصناعية بنات الحد الأدنى 145 درجة «بنات».

- الخدمات للتعليم الصناعي الحد الأدنى 140 درجة «بنين» و«بنات».

التعليم الفني التجاري

- تعليم تجاري ثلاث سنوات الحد الأدنى 140 درجة «بنين» و«بنات».

- الخدمات للتعليم التجاري الحد الأدنى 140 درجة «بنين» و«بنات».

التعليم الفني الفندقي

- مدرسة بيلا الثانوية الفندقية الحد الأدنى 235 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية العسكرية الحد الأدنى 225 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية الحد الأدنى 180 درجة «بنين» و«بنات».

- الخدمات للتعليم الفندقي الحد الأدنى 160 درجة «بنين» و«بنات».

التعليم الفني الزراعي

- مدرسة كفر الشيخ الزراعية العسكرية المشتركة الحد الأدنى 200 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة كوم الحجر الزراعية المشتركة الحد الأدنى 200 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة قلين الزراعية العسكرية المشتركة الحد الأدنى 190 درجة «بنين» و205 درجة «بنات».

- مدرسة بيلا الزراعية العسكرية المشتركة الحد الأدنى 190 درجة «بنين» و205 درجة «بنات».

- مدرسة دسوق الزراعية العسكرية الحد الأدنى 175 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة فوه الزراعية العسكرية المشتركة الحد الأدنى 175 درجة «بنين» و«بنات».

- مدرسة كوم دميس الزراعية العسكرية الحد الأدنى 165 درجة «بنين» و«بنات».

- الخدمات للتعليم الزراعي الحد الأدنى 140 درجة «بنين» و«بنات».

التعليم الفني المزدوج

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات الحد الأدنى 150 درجة «بنات».

- مدرسة قلين الصناعية بنات الحد الأدنى 150 درجة «بنات».

- مدرسة بيلا الصناعية بنات الحد الأدنى 140 درجة «بنات».

- مدرسة فوه الصناعية النسيجية بنات الحد الأدنى 200 درجة «بنات».

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 210 درجة «بنين».

- مدرسة دسوق الصناعية العسكرية بنين الحد الأدنى 220 درجة «بنين».

- مدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية بنين الحد الأدنى 150 درجة «بنين» و160 درجة «بنات».

- مدرسة قلين الثانوية الزراعية الحد الأدنى 150 درجة «بنين» و160 درجة «بنات».

- مدرسة بيلا الثانوية الزراعية بنين الحد الأدنى 140 درجة «بنين» و150 درجة «بنات».

كيفية التقديم في الدبلومات الفنية 2024

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جرى اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 كفر الشيخ، لافتا إلى أنّ جميع طلاب الصف الأول المستجدين «المنتظمين - الخدمات - المزدوج» على نظام منهجية الجدارات المهنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه يتم قبول طلاب الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية والزراعية حسب نوع المجال، ويتم التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وطباعة استمارة التقديم، ودفع الرسوم المقررة بمكتب البريد، وتقديم الملف كاملا بعد استيفاء جميع المستندات إلى المدرسة.