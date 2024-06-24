أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2024 بالبنوك

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2024 بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2024، وفقا لآخر تحديثات بعدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في بنك مصر والبنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، وكذلك الأمر في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.33 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.33 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.