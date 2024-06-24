غسل الأسنان قد يسبب التسوس في هذه الحالة.. تجنبها

تُعتبر نظافة الأسنان أحد العوامل الأساسية للحفاظ على صحة الفم، ولهذا يُنصح عادةً بغسل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل، وعلى الرغم من أهمية المواظبة على غسلها، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويسبب تسوسها في حالة واحدة.

وأوضح دكتور عمرو سامي، أخصائي زراعة وتقويم الأسنان، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، الحالة التي يسبب غسل الأسنان فيها التسوس.

متى يكون غسل الأسنان مُضرا؟

بحسب «سامي» فإن صحة الأسنان لا تعتمد على عدد مرات غسلها فقط، بل ترتكز بشكل رئيسي على طريقة التعامل معها، ويُعد غسل الأسنان بعد تناول الطعام من أخطر العادات على صحة الأسنان، إذ تكون طبقة المينا المسؤولة عن حماية الأسنان بعد الأكل في حالة حامضية وهشة، وعند احتكاكها مع الفرشاة في هذا الحال، يتم التخلص منها، ما يسبب تسوس الأسنان فيما بعد، وقد بيّن ذلك قائلًا: «يعتقد الناس أن الحفاظ على الأسنان يكمن في غسلها بعد كل وجبة وفي الصباح والمساء، ولكن الإفراط في التنظيف يجلب نتيجة عكسية، فبعد الأكل مباشرة تفقد مينا الأسنان قوتها، وتكون في أضعف حالاتها، ما يسبب إزالتها عند غسل الأسنان في هذا الوضع، وبالتالي تتسوس الأسنان رغم استمرار المواظبة على نظافتها».

الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان

وأشار استشاري طب الأسنان إلى عدم تنظيف الأسنان بعد الأكل باستخدام الفرشاة إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل، حتى تستعيد المينا قوتها، وأوضح أنه يمكن تنظيفها من البقايا باستخدام منديل ورقي.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

وأرشد «سامي» بغسل الأسنان مرتين يوميًا، واستخدام فرشاة ناعمة في التنظيف، مع ضرورة التعامل معها بلطف؛ لأن القسوة في التنظيف تؤدي إلى انحسار اللثة وتآكل الأسنان، وحساسيتها، ويُفضل استخدام معجون غني بالفلوريد.