5 علامات لتحديد عمر الماعز والأغنام المناسب للأضحية.. السر في الأسنان

تخضع الأضحية لضوابط وشروط شرعية لتكون صحيحة ومقبولة من صاحبها، كما يوجد العديد من أنواع الحيوانات التي تؤكل لحومها وتصلح للأضحية والتقرب إلى الله بها وهي أن تكون التضحية بالأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن بين الشرط الشرعية الملزمة في الأضحية، هي عمر الأضحية، وخلال هذا التقرير نوضح كيفية تحديد عمر الماعز والأغنام التي تصلح للأضحية، لكونها مناسبة في السعر.

كيفية تحديد عمر الماعز والأغنام

ويمكن تحديد عمر الماعز والأغنام باتباع الإرشادات التالية:

أوضحت مديرية الطب البيطري أن التسنين في الأغنام والماعز يشمل الأسنان اللبنية والدائمة، ويمكن التفرقة بينها على النحو التالي:

1- يوجد في الأغنام أسنان في الفكين العلوي والسفلي.

2- الأسنان اللبنية تكون صغيرة في الحجم وبيضاء اللون.

3- الأسنان الدائمة تكون أطول وأعرض ولونها أصفر.

4- يستبدل الزوج الأول من القواطع اللبنية عند عمر سنة أو سنة ونصف.

5- الزوج الثاني من القواطع يدل على أن الأضحية عمرها من عام ونصف حتى عامين.

6- استبدال الزوج الثالث، يدل على أن عمر الأضحية عامين ونصف إلى 3 سنوات.

7- استبدال الزوج الرابع يدل على أن الأضحية من 3 سنوات ونصف حتى 4 سنوات.

كيفية تحديد عمر الأضحية بعد 5 سنوات

وأضافت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بأنه بعد عمر 5 سنوات يصعب تقدير العمر ويوضع فى الاعتبار النقاط التالية:

- مقدار التأكل في القواطع والأضراس.

- مدى تغير لون الأسنان، حيث يتغير اللون الأبيض إلى اللون الأصفر أو البني مع تقدم العمر.

- مدى ثبات الفكوك وخصوصا الفك العلوى.

- مدى اتساع المسافة بين الأسنان.

- بالنسبة للأغنام المسنة فإنها تسقط جميع الأسنان، ويوضع في الاعتبار أن الأغنام المرباة بطريقة مكثفة تظهر فيها الأسنان الدائمة أسرع من التي تربى بطريقة الرعي والسير لمسافات طويلة.