وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في أسبوع.. أبرزها القرنفل وزيت الزيتون

يلجأ بعض الأشخاص لتجربة وصفات منزلية لتبييض أسنانهم، والبحث عن مكونات طبيعية وأعشاب فعالة تمكنهم من الحصول على نتائج كبيرة في وقت قصير، وخلال التقرير التالي نستعرض أعشاب طبيعية تساهم في تقليل إصفرار الأسنان، وهي موجودة في كل منزل وذلك خلال أسبوع دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

أعشاب لتبيض الأسنان

وفقًا لحديث الدكتور محمد محمود، طبيب أسنان، لـ«الوطن»، فأن إصفرار الأسنان يكون بسبب الوراثة أو التدخين والتقدم في العمر، وتناول مشروبات بها نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة، وتآكل مادة المينا، ويرغب البعض في وجود حلول منزلية وسريعة المفعول، لذا يمكن استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة على صحة الأسنان، وهي كالتالي:

عشبة الريحان

يمكن تجفيف الريحان وطحنه واستخدامه في تنظيف الأسنان مرة واحدة يوميًا لأنه معروف بخصائصه التي تساعد على تبيض الأسنان، ويمنع نمو البكتريا وتسوس الأسنان والضروس.

القرنفل من الأعشاب التي تساعد على تنظيف وتطهير الأسنان واللثة، وذلك لاحتوائه على الأوجينول، وهي مادة فعالة ضد البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، وترسبات جير الأسنان، ويمكن طحن القرنفل وخلطه مع زيت الزيتون، ويتم به تنظيف الأسنان أو حت مضغ قرنفل لتبييض أسنانك.

الكركم من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في تبييض الأسنان، ويمكن استخدامه يوميًا مع معجون الأسنان الخاص لأنه سيجعلها أكثر نظافة.