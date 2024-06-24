استثمارات بـ12 مليون دولار.. مدبولي يلتقي رئيس شركة «سرايا» اليابانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوسوكي سرايا، رئيس شركة «سرايا» العالمية، التي ستطلق أولى مشروعاتها غدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة، وعدد من مسئولي شركة سرايا العالمية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء، بالسفير الياباني لدى القاهرة ورئيس شركة سرايا اليابانية العالمية، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، ومؤكدًا أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها اليابان على أرض مصر، ومن بينها مشروع الشركة الفريد من نوعه التي ستُطلقه غدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أن مشروع شركة سرايا العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبارة عن مجمع صناعي يضم 4 مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة، لافتًا إلى أن هذا المجمع يُعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أن شركة سرايا العالمية تتطلع إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في غضون ذلك، قال يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية، إن الشركة تأسست عام 1952 وتهدف الى توفير مجموعة من الحلول في مجال أدوات النظافة العامة، وإنها تتواجد في أكثر من 30 دولة ولديها أكثر من 15 مصنعًا حول العالم.

وأضاف أن مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط في العين السخنة تأسس في عام 2018، وبدأ التشغيل غير الرسمي به تدريجيًا منذ العام الماضي، وهو مُجمع صناعي يتضمن 4 مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، تنقسم المرحلة الأولى منها الى 8 آلاف متر مربع، وهي المرحلة التي ستُفتتح غدًا، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط 12 مليون دولار وهي استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.

وأشار إلى أن المشروع يُعد أول مشروع ياباني يُنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الشركة من خلال هذا المجمع الصناعي ستنتج مجموعة من المنتجات من خلال 4 خطوط إنتاج في المصانع الأربعة.

وأوضح أن المصنع الأول سيكون لاستخراج زيت الجوجوبا الذي يُصدر لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، والمصنع الثاني سيخصص لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية «لا كانتو»، والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل مصانع: استخراج زيت الجوجوبا، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، وبديل السكر، فيما سيُفتتح المصنع الثالث الخاص بإنتاج القفازات في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلًا من استيرادها، ما يوفر الكثير من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلًا عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المُعقمة.