لسد احتياجات السوق.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع الهند في الطاقة النظيفة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، سبل التعاون المشترك مع إحدى الشركات الهندية العالمية في مجال الطاقة النظيفة، خلال استقباله وفد الشركة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعمل الشركة الهندية في مجال إنتاج مولدات وتوربينات الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، ومعدات ربط ونقل الكهرباء، ونقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن صناعة البتروكيماويات، وأعمال التعدين.

التعاون مع القطاع الخاص

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان صادر اليوم، إن الوزارة حريصة على إبرام شراكات تعاونية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي الجاد، لسد احتياجات السوق من المنتجات التي تخدم الدولة والمواطن، فضلاً عن دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، أن المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تعمل على تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات المتاحة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، عبر تعميق التصنيع المحلي، بأيد مصرية، وبجودة عالمية.

تصنيع معدات توليد الطاقة

لفت إلى إنتاج شركات الإنتاج الحربي لمعدات توليد الطاقة لصالح القطاعين الحربي والمدني، والمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات قطاع الإسكان، والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن الطرق والكباري.

وأكد سوديبتا بهاتاشاريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «أداني» الهندية، خلال اللقاء، حرص المجموعة على التعاون مع «الإنتاج الحربي»، بما سيسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي المصري بمجال إنتاج الطاقة النظيفة، والأنظمة الموفرة للطاقة، ومنها توليد الطاقة الشمسية.

تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة الهندية، إلى أن تعميق التصنيع المحلي بمصر، من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشاد «بهاتاشاريا»، بجهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن مشاركتها في المشروعات التنموية الكبرى بالدولة.