وزير التجارة: توفير احتياجات السوق المحلية من البورسلين

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية.

وقال الوزير إن الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين تعد أحد أكبر شركات صناعة البورسلين في الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 80 طن يوميا، و30 ألف طن سنويًا بنسب مكون محلي تبلغ 80%.

تصدير إنتاج الشركة إلى 55 دولة

أوضح «سمير» أن إنتاج الشركة يجري تصديره لنحو 55 دولة على مستوى العالم وبقيمة مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن مساحة المصنع تبلغ 80 ألف متر مربع.

أضاف الوزير أن صناعة البورسلين أحد أهم الصناعات في مصر، وتسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تسهم في توفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها كل الإمكانات والمقومات للنهوض بصناعة البورسلين وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديرية

أشار إلى أن قطاع مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار.