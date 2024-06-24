«صكوك الأضاحي».. أوقاف القليوبية توزع 2 طن لحوم على المستحقين

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، وصول أول دفعة من لحوم الأضاحي، وبدء توزيعها على المستحقين.

ولفت في بيان، إلى وصول 2 طن من اللحوم، وجرى تسليمها للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفق البيانات المسجلة.

التوزيع على المستحقين

كما أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أيضاً أن تبرعات المصريين وإقبالهم على شراء الصكوك سواء صكوك الإطعام أو صكوك الأضاحي، تُترجم فوراً إلى سلع غذائية ولحوم، مشيرا إلى أن صكوك الإطعام مستمرة طوال العام، بينما صكوك الأضاحي توزع خلال شهر ذي الحجة، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

50 طن من اللحوم

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن مديرية القليوبية سلمت التضامن الإجتماعي كمية قدرها 50 طنا من اللحوم خلال هذا العام، علماً بأنه جرى تسليم 56 طنا من السلع الغذائية خلال الثلاثة شهور الماضية فقط، وتولت «التضامن» توزيعها على المستحقين.

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف بالتحية والتقدير لكل أهل الخير الذين ساهموا بشراء صكوك الإطعام والأضاحي، وهو ما يؤكد ثقة المواطنين في وزارة الأوقاف.