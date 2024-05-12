صكوك الأضاحي 2024 محافظة القليوبية.. أماكن الشراء والأسعار

أيام تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص الآلاف من المسلمين على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأقارب والأصدقاء والمحتاجين، وتزامنا مع استقبال عيد الأضحية تتسابق عددا من جهات المجتمع المدني على توفير صكوك الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية في مقدمتها مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة بجانب عدد من الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

تستعرض«الوطن» طرق توفير صكوك الأضاحي 2024 محافظة القليوبية والحصول عليها وأسعارها وأماكن تواجدها وأبرزها الصكوك التي توفرها وزارة الأوقاف في المساجد والمديرية والإدارات التابعة بالمحافظة ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

صكوك الأضاحي 2024 محافظة القليوبية

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن أسعار صكوك الأضاحي 2024 محافظة القليوبية الخاصة بالمديرية كالتالي :

- 6000 جنيه للبقري المستورد

- 8500 جنيه للحم البقري البلدي

أماكن صكوك الأضاحي 2024 محافظة القليوبية

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، إلى أن طرق شراء والحصول على صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية كالتالي :

- عبر حساب وزارة الأوقاف في البنوك المصرية.

- منافذ البريد المصري

- خدمات فوري

الدفع المباشر بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية

قال وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية تبذل قصارى الجهد في مشروع صكوك الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية للتيسير على الراغبين في الحصول على الصكوك بهدف توصيل لحوم الأضاحي وإيصالها للمحتاجين والمستحقين

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الدعوة لأهالي المحافظة للمشاركة في صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية لاستكمال منظومة الثقة بين المواطنين والمديرية في الإقبال على الصكوك.

وأوضح أن توصيل لحوم الأضاحي أمانة في عنق القائمين على مشروع الصكوك، حيث التوزيع بشفافية على المناطق الأكثر احتياجًا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة، حيث تبلغ الكميات في المحافظة ما يقرب من 90 طنا في العام الواحد استفادت من الفئات المستحقة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة توافر صكوك الأضاحي 2024 في القليوبية في منافذ المؤسسة المختلفة بالأندية ومراكز الشباب وجامعة بنها الحكومية والأهلية حيث أشار العقيد أحمد عيد رئيس المؤسسة بالمحافظة لـ«الوطن»، لتوزيعها على الفئات المستحقة، في إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها المؤسسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.