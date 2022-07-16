توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك الأضاحي على الأكثر احتياجا بقرى القليوبية

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تسلم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 3 أطنان سيتم توزيعها على 5 إدارات اجتماعية، وهي بنها وطوخ وقليوب وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، لتوزيعها على 3 آلاف أسرة، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وخالد عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

3800 صك أضحية بالقليوبية

يذكر أنه تم تجميع 3800 صك أضاحي بالمحافظة هذا العام بقيمة 8.5 مليون جنيه، وهي عباره عن لحوم سوداني وبلدي، إذ تبلغ قيمه صك الأضاحي للحوم السودانية 2200 جنيه وقيمة صك الاضاحي للحمة البلدي 3800 جنيه.

كما تم جمع عدد 5500 صك إطعام بقيمه 1.6 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الصك 300 جنيه، ومستمر طوال العام، وقد تم توزيع 29 طن لحوم صكوك إطعام بداية من العام الجاري.

توزيع 29 طن لحوم أضاحي

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم توزيع 29 طنا على 29 ألف أسرة كدفعات سابقة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الاوقاف والتضامن الاجتماعى بالقليوبية حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي.