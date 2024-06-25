استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 156.63 جنيه للشراء و157.13 جنيه للبيع.

ترصد «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، نحو 156.63 جنيه للشراء و157.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 151.26 جنيه للشراء و152.23 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند 151.52 جنيه للشراء و157.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib، نحو 151.71 جنيه للشراء و157.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 153.59 جنيه للشراء و158.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 156.09 جنيه للشراء و157.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند 156.24 جنيه للشراء ونحو 157.14 جنيه للبيع.