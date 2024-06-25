سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024، استقرارا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، ,ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، نحو 12.96 جنيه للبيع و13 جنيها للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، نحو 13 جنيها للبيع و12.99 جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك مصر، نحو 13 جنيها للبيع و12.99 جنيها للشراء.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء، 13 جنيه للبيع و12.99 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 13.22 جنيه للبيع و13.18 جنيه للشراء.