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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 19-6-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

سعيد رمضان
07:21 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 19-6-2024 استقرار ملحوظا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية بمصر، حيث سجل 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيها للشراء، و13.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.

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بقلم سعيد رمضان