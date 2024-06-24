مدير مطار بيروت الدولي: تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية «ضعيف وهش»

قال فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي، إنّه بعد تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، عقد مؤتمر صحفي، لتبيان مدى ضعف وهشاشة التقرير.

وأضاف «الحسن»، في لقاء خاص، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «التقرير فيه إساءة كبيرة لسمعة المطار، فقد جاء فيه أنه يستند إلى معلومات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا».

«تليجراف» غيّرت محتوى تقرير مطار بيروت

وتابع مدير مطار بيروت الدولي: «بعد أقل من نصف ساعة على نشر التقرير غيّرت الصحيفة محتوى التقرير، وفندنا بالأرقام كل ما جاء في التقرير، كما أن وزارة النقل البريطانية على تعاون كامل مع الطيران المدني اللبناني، ومع جهاز أمن المطار».