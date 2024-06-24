الأونروا: إسرائيل قتلت 93 فردا من العاملين بالوكالة في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن هناك أكثر من 180 مؤسسة ومنشأة تابعة للأونروا، إما دُمرت تدميرا كاملا أو جزئيا في هذه الحرب، وهناك 450 عملية عسكرية أو استهداف تم لمنشآت الأونروا، وقتل 93 من موظفي المنظمة حتى الآن.

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي مرتين بإحداثيات كل مراكز الأونروا، مرة صباحا ومرة مساء، وفتح هذه المراكز لا يتم إلا بموافقة إسرائيلية، حيث يتم إبلاغهم بفتح مدرسة ما كمركز للإيواء لاستيعاب النازحين، وكل عمليات الاستهداف الإسرائيلية تتم دون الإبلاغ قبلها.

وأشار إلى أنه لا بديل للأونروا في غزة على الإطلاق، فهي شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الجسم الوحيد الذي بقي يقدم مساعدات لـ2.3 مليون شخص، لافتا إلى أن هناك منظمات أخرى شقيقة لكن حجمها صغير نسبيا، حيث تضم هذه المنظمات 10 أو 20 أو 25 شخصا، لكن الأونروا بها 13 ألف موظف.