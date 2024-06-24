‎البورصة المصرية اليوم.. تباين المؤشرات و«إيجي إكس 70» يرتفع 0.11%

اختتمت البورصة المصرية اليوم الاثنين، على تباين في الأداء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بنسبة 0.59% عند مستوى 26902.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.11% عند مستوى 6109.78 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

وشهدت البورصة المصرية انخفاض في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 0.03% عند مستوى 8808.14 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 3.7 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 1.2 مليون سهم، وتنفيذ 105 ألفا و462 صفقة، وسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.831 تريليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت مكاسب سوقية، بنحو 44 مليار جنيه، بنهاية تداولات جلسة أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع.

ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 8% منذ بداية التعاملات

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 8% منذ بداية 2024، مسجلًا أعلى مستوى عند 34493.56 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.