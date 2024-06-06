عضو إدارة «البورصة المصرية»: صناديق الاستثمار في الذهب نجحت بمصر

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صناديق الاستثمار في الذهب نجحت وساعدت على ظهور صناديق أخرى، متابعة: «بعدما اشترى عدد كبير من المواطنين وثيقة في الاكتتاب، ووصل سعرها في شهر يناير الماضي إلى 16 جنيها، وهو يعني أن العائد وصل إلى 60% في أقل من عام».

الوثيقة عكست ارتفاع أسعار الذهب

وأضافت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع على قناة «أون»، أن الوثيقة عكست ارتفاع أسعار الذهب، واستطاع المستثمر فيها أن يتحوط من انخفاض قيمة العملة، والحفاظ على قيمة فلوسه، مشددة على أنه كان هناك مؤسسات بدأت في طرح صناديق للذهب، وهناك صندوق تم طرحه بالفعل.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح صندوق آخر للذهب خلال هذه الأيام لتلقي طلبات الاكتتاب، موضحة أن هذا يؤكد نجاح فكرة صناديق الذهب، وأنه يتم الإعلان عن الشركات التى تدير هذه الصناديق.