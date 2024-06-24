للأصدقاء المقربين فقط.. ميزة جديدة من «إنستجرام» تغير قواعد البث المباشر

بعدما أصبح بإمكان مستخدمي منصة «إنستجرام» التحكم فيمن يشاهدون حالاتهم التي لا تدوم أكثر من 24 ساعة، بفضل خاصية «الأصدقاء المقربين» التي تلقى قبولا خاصا بين الفتيات اللاتي لا يرغبن في مشاركة صورهن الشخصية إلا مع صديقاتهم دونا عن بقية المتابعين، بات من الممكن زيادة التواصل بين الأصدقاء عبر البث المباشر بطريقة أكثر سهولة بعد التحديث الأخير الذي أتاحته المنصة.

معلومات عن خاصية «إنستجرام» الجديدة

الميزة الجديدة تتيح إضافة الأصدقاء المقربين إلى بث مباشر يسمح للمستخدمين بالالتقاء مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في بث خاص بهم فقط، بهدف زيادة المحادثات الجماعية في التطبيق وتسهيل التواصل الفعال فيما يشبه المكالمات التي يتيحها تطبيق «ماسنجر»، وفقا لموقع «android authority»، الذي أوضح أن هذه الميزة تختلف عن إمكانية البث المباشر الذي لا يمكن معه تحديد الأشخاص المنضمين إليه، فبمجرد أن ينقر المستخدم على الرمز الخاص بالبث يمكنه مشاهدة ما يدور داخله، لكن الميزة الجديدة تحصر جمهور المشاهدين على الأصدقاء الداخلين في البث.

مميزات خاصية البث المشترك

تتجه «إنستجرام» مؤخرا، نحو توفير طرق إضافية للمستخدمين كي يتمكنوا من التواصل الفعال فيما بينهم بعيدا عن الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والدردشة النصية أو المسموعة، بحسب المهندسة منى مجدي خبيرة تكنولوجيا المعلومات، التي أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن الميزة الجديدة في البث المباشر التي يمكن تعريفها بغرف الدردشة الجماعية، تعتبر مفيدة للطلاب في أوقات الامتحانات، إذ تسهل عليهم المذاكرة في جماعات دون التقيد بحدود المكان، ويمكن استغلالها للربط بين أفراد الأسرة في حالة الاغتراب وغيرها من المواقف الحياتية.