كيف تحمي خصوصيتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من حالات سرقة الخصوصية والهوية الشخصية للمستخدمين، والعديد من الجرائم الأخرى المتعلقة بتلك المنصات، ولذا بات من الضروري اتخاذ خطوات لحماية الخصوصية التي تتعرض للسرقة في كثير من الأحيان بسبب أخطاء شائعة، وإليك أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها، وفقًا لبوابة «aitnews» التقنية.

عدم منح التطبيقات والألعاب إذن الوصول إلى حساباتك

تطلب منك بعض التطبيقات أو الإضافات التابعة لجهات خارجية، إذن الحصول إلى حساباتك، وإذا تحققت جيدا من شروط استخدامها، فستجد في الغالب أنها تطلب إذنًا لعرض صورك ومحادثاتك وتفاصيل ملفك الشخصي، وهنا يجب عليك عدم منحها الإذن للوصول إلى مثل تلك المعلومات.

يجب كذلك تجنب ربط تطبيقات خارجية بحساباتك على المنصات.

لا تستخدم حساباتك لتسجيل الدخول إلى تطبيقات أخرى.

تأكد من مراجعة أذونات التطبيقات بانتظام وإلغاء أي أذونات غير ضرورية.

تجنب ترك ملفك الشخصي عامًا

احرص على تحويل ملفك الشخصي إلى خاص؛ لضمان عدم رؤية أي شخص لمعلوماتك دون موافقتك.

حدد من يمكنه رؤية منشوراتك وصورك.

قلل من نشر الكثير من المعلومات الشخصية

لا تنشر معلومات حساسة مثل تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك أو عنوان منزلك؛ إذ يمكن بسهولة استغلال هذه التفاصيل لسرقة الهوية.

تجنب مشاركة صور مستنداتك الشخصية.

راجع إعدادات الخصوصية

من الضروري استخدم كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك.

فعّل ميزة المصادقة الثنائية للحصول على طبقة إضافية من الأمان.

راجع إعدادات الخصوصية بانتظام وتأكد من مشاركة المعلومات التي تريدها فقط.

عدم مشاركة خطط السفر

لا تنشر خطط سفرك على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك قد ينبه اللصوص الذين يراقبون نشاطك إلى فراغ منزلك؛ مما يزيد خطر التعرض للسرقة.

تجنب مشاركة موقعك الحالي بشكل مباشر.

تأكد من مراجعة إعدادات الموقع في التطبيقات التي تستخدمها.

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