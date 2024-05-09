تجلس بجواره خلال البث المباشر.. والدة صحفي فلسطيني تخطف الأنظار

كشف الصحفي الفلسطيني محمد عوض، كواليس الصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها والدته بجواره أثناء تقديمه تقريرا صحفيا.

وقال في حديثه لـ«الوطن»، إن هذه الصورة كانت أثناء تواجده في رفح الفلسطينية عندما كان يتجه بوالدته إلى مصر لاستكمال علاجها: «الصورة دي كانت من شهرين لما كنا في رفح وكنا متجهين لمصر عشان أمي تتلقى العلاج».

دخول مصر للعلاج

في مارس الماضي، دخل الصحفي الفلسطيني مصر رفقة والدته لتلقي العلاج، ووجه رسالة شكر للدولة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على فلسطين، وأيضا ملف الوساطة الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه ما زال مقيم في مصر حتى هذه اللحظة.

الإعجاب بالصورة

حازت صورة والدة الصحفي الفلسطيني على إعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «إنها الأم يا سادة»، «قلب الأم وخوفها على ابنها»، «نظراتها بتكشف كل الحنان»، «الله يحفظ أهالي في غزة وينصرهم نصرا عزيزا».

لحظات صعبة يمر بها الأهالي في غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إذ أصحبت الحياة شبة منعدمة والشوارع تحولت إلى رمادية اللون، علامات الحزن والقهر تسيطر على الجميع، فضلا عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن.