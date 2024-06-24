حصول السوبرانو فاطمة سعيد على جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024

حصدت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد جائزة الثقافة الأوروبية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في أوائل الشهر الجاري، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.

وتضمن الحفل مقطوعات موسيقية لكبار الملحنين، والتي عزفتها أوركسترا لوكسمبورغ الفيلهارمونية، بمشاركة فنانون عالميون من جميع أنحاء أوروبا ليقدموا لحظات لا تُنسى. وقد تسلمت السوبرانو فاطمة سعيد الجائزة في مجال الموسيقى.

فناونون عالميون يحصدون جوائز في المسابقة

كما حصل عدد من الفنانين العالميين على جوائز منهم المغني الأيرلندي رونان كيتينغ، وقائدة الأوركسترا المكسيكية - ألوندرا دي لا بارا، وفريق كورال أبناء فيينا ‫«فيينا بويز»، وشهد الحفل حضور صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورج الكبرى.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وقال برنهارد ريدر، رئيس مجلس الإدارة للمنتدى الثقافي الأوروبي، إن فاطمة سعيد تمتلك واحد من أقوى الأصوات في العالم، وقد جاء اختيارها وتكريمها بالحصول على جائزة الثقافة ليس فقط لمشاركتها من قبل الغناء مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا بوسطن السيمفونية، وبي بي سي أوركسترا، ولكنها تعمل على ربط الثقافات، وتقوم بالأداء لجميع «الألحان الكلاسيكية أوالأغاني العربية» بنفس المعايير الفنية العالية.

معلومات عن فاطمة سعيد

جدير بالذكر أن فاطمة سعيد قد حصلت مؤخراً على جائزة رفيق الحريري للتميز الفني والتي حصلت عليها العام الماضي في واشنطن، وجائزة «أوبوس كلاسيك»، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021.

كما مثلت فاطمة سعيد مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى، كم حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.