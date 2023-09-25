ابنة محمد عبد الوهاب: دمعت لما سمعت أغنية «لا مش أنا اللي أبكي» بصوت فاطمة سعيد

ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أغنية «لا مش أنا اللي أبكي» بصوت السبرانو فاطمة السعيد: دمعت لما سمعتها

علقت عصمت عبد الوهاب ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب على مبادرة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فاطمة سعيد لتخصيص أول أغنية من ألبومها الجديد، لتخليد ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، قائلة: «سعيدة جدا ودمعت لما بعتتلي الفيديو مقدرتش أقاوم الإحساس الجميل وهي ليست غريبة عني، قابلتها في برلين وتعرفت عليها وباتت علاقتها بي شخصية».

لا مش أنا اللي أبكي

ولفتت في مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» إلى أنها دمعت عيناها عندما سمعت السوبرانو فاطمة سعيد تغني أغنية «لا مش أنا اللي أبكي».

سعيدة بأن والدي قدم الكثير

وتابعت: «الفرقة الموسيقية لفاطمة سعيد نقلت لحن أغنية لا مش أنا اللي أبكي، والأداء فقط مختلف، مختتمة: «سعيدة بإن والدي قدم الكثير ومازال يعيش في وجدان كل الناس».