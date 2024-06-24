تنسيق دبلوم الصنايع 2024-2025 محافظة الشرقية للناجحين في الإعدادية

اعتمد، اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025 محافظة الشرقية، ومن ضمنها تنسيق دبلوم الصنايع، حيث يسعى العديد من الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس دبلوم الصنايع.

وجاء تنسيق دبلوم الصنايع 2024-2025 محافظة الشرقية على النحو التالي:-

مدرسة الزقازيق الفنية الصناعية بنين تأسيس عسكري : مجموع كلى 230 درجة للعام ومجموع 190 درجة للخدمات.

مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية بنين: بمجموع كلي 230 للعام- 190 للخدمات.

الزقازيق الصناعية بنات رقم 2 بمجموع كلى 230 للثانوي العام- 190 درجة للخدمات- 180 درجة للمهني- 140 درجة خدمات مهني.

اللواء عبد المنعم أبو المجد العسكرية الصناعية المشتركة بالزنكلون: بمجموع كلي 230 درجة للبنين عام وخدمات، 190 درجة للخدمات، وللبنات 180 مجموع كلي، و140 درجة ثانوي خدمات.

الزقازيق المعمارية السكرية بنين، 230 درجة للعام و190 خدمات مهني.

الزقازيق الصناعية بنات رقم 1، 235 للعام، و190 خدمات مهني.

تل حوين الصناعية المشتركة «تأسيس عسكري»: مجموع كلي للبنين 230درجة، وخدمات 190، وللبنات 175 درجة وخدمات 140 درجة.

مدرسة السلطان العويس الفنية الصناعية المشتركة «تأسيس عسكري»: مجموع كلي 230 درجة، وخدمات 190 درجة.

وجاء تنسيق باقي المدارس الصناعية وفقا للجدول الموضح أدناه