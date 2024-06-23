تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات.. «شوف مجموعك هيوديك فين»

ظهر تنسيق الدبلومات الفنية 2024 رسميًا في العديد من المحافظات، إذ جرى إعلان الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات بعد الإعدادية، وكذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات بعد الإعدادية، والذي يختلف من محافظة لأخرى، ومن مدرسة للثانية حسب المدرسة إذ كان صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات، متضمنةً تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات، فضلًا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات بعد الإعدادية، وكذلك تنسيق دبلوم تجارة 2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وشهدت 15 محافظة اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 حتى الآن، بالتزامن مع إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024، وذلك في محافظات الإسكندرية، والمنوفية، والجيزة، والغربية، والوادي الجديد، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، وأسوان، والمنيا، والأقصر، وشمال سيناء.

وينتظر طلاب 12 محافظة الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أقاليم الفيوم، والقاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، ومطروح، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، وجنوب سيناء، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بعد الإعدادية

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال الساعات القليلة الماضية، تنسيق الثانوية العامة 2024، وكذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بعد الإعدادية، معلنًا الحد الأدنى للقبول في تنسيق الصنايع 2024 الجيزة الذي بلغ 235 درجة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، و230 درجة في مدارس الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بنين وإعداد مهني، وطباعة إمبابة الثانوية الصناعية بنين، وطباعة الهرم.

بينما جاء تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات الجيزة كالآتي:

- 220 درجة للقبول في مدارس إمبابة ثانوي صناعي بنين، ومدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنات، وطلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، والميدان الثانوية الصناعية بنات وإعداد مهني، والمنوات الثانوية الصناعية بنات، والحوامدينة الثانوية الصناعية بنات، والشهيد أحمد رمضان سالم الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري بنين، وأطفيح الثانوية الصناعية بنات، والقبابات الثانوية الصناعية المشتركة، و6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحي 4، والصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة.

- 215 درجة لمدارس وردان الثانوية الصناعية المشتركة، وأبو رواش الصانوية الصناعية المشتركة، والشهيد الطيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري، والبدرشين الثانوية الصناعية بنات، وناصر الثانوية الصناعية بنين، والعياط الثانوية الصناعية بنات، وطهما الثانوية الصناعية بنين، والصف الثانوية صناعي للتأسيس العسكري بنين، والصف الثانوية الصناعية بنات، والكداية الثانوية الصناعية المشتركة وإعداد مهني.

- 210 درجة لفصول ملحقة على التعليم المزدوج، والبرمبل الفنية المتقدمة المشتركة.

- 185 درجة للباويطي والمناجم الثانوية الصناعية بنين.

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري من 140 درجة لمدارس التعليم الخاص التجاري والفندقي، بينما تم تحديد مجموع يتراوح بين 165 وحتى 205 لتنسيق الدبلومات الفنية 2024 زراعي.

ويتراوح الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة بين 200 وحتى 225 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الإسكندرية

وأوضح اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، إنّه جرى تحديد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الإسكندرية، وفقًا لكل مدرسة على حدة، سواء في التعليم الفني الصناعي، أو التجاري، أو الزراعي، أو الفندقي، أو المزدوج، موضحًا إنّه بدأت اليوم أعمال التنسيق، على أن تستمر لمدة شهر، ويجرى بعدها الحصر وإعلان المرحلة الثانية من التنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دمياط

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دمياط لتبدأ من 155 درجة في الأقسام الزخرفية بالمدارس الفنية الصناعية، و230 درجة في مدارس التعليم الفندقي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الشرقية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، إنّه يجرى الاستعداد للإعلان عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الشرقية، وكذلك تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنسيق الصنايع 2024 القاهرة

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق الصنايع 2024 القاهرة، إذ من المقرر أن يتم اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة القاهرة، بالتزامن مع تنسيق الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة.