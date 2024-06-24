كيف تؤثر زيارة وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن على حرب غزة؟

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «كيف تؤثر زيارة جالانت لواشنطن على حرب غزة؟».

وجاء في التقرير أنه في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، وبينما يواصل بنيامين نتنياهو إصراره على عدم الاستجابة للمطالب والنداءات الدولية والإقليمية التي تطالبه بوقف الحرب والقبول بالمقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، تأتي زيارة يوآف جالانت، وزير الدفاع في حكومة طوارئ الاحتلال الاسرائيلي، إلى واشنطن لتثير التساؤلات حول مدى قدرتها في التأثير على مسار الحرب في غزة.

وتحيط تكهنات عدة بزيارة جالانت تتعلق بأسبابها المباشرة وانعكاساتها ليس على مسار حرب غزة فقط، بل على مستوى العلاقة بين تل أبيب وواشنطن التي لا تمر بأفضل أحوالها، خاصةً في نطاق العلاقة بين بايدن ونتنياهو في ظل ترقب العالم للخطاب الذي سيلقيه نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، وما إذا كانت زيارة جالانت لتمهيد الطريق أمام هذا الخطاب.