البنتاجون :«ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير»

أعاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، تأكيد دعم بلاده لإسرائيل فيما سماه «حقها في الدفاع عن نفسها»، مشددًا على أن هذا الأمر «لن يتغير».

وقال رايدر في تصريحات تليفزيونية: «عدم وجود حاملة طائرات في المنطقة لا يعني أننا لا نملك القدرات لحماية قواتنا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد المتحدث باسم البنتاجون، على أنهم يركزون على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا‎.