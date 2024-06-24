«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الشهر الجاري (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتى، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وذلك بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وأوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، وذلك نتيجة وجود منخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في زيادة نسبة الرطوبة».

وأضاف: «نسب الرطوبة بتزود إحساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، علشان كده الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل بيكون الطقس مائل للحرارة ورطب أيضا، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال ساعات الليل».

واستكمل: «إن شاء الله نتوقع على بداية الأسبوع المقبل من يوم السبت هتبدأ مصادر الكتل الهوائية تتغير شوية، وبالتالي انخفاض درجات الحرارة، لكنه ليس انخفاضا كبيرا، حيث سيكون بمعدل درجتين لثلاث درجات، وستكون العظمى على القاهرة بين 36 لـ37 درجة مئوية، وستصل في محافظات جنوب الصعيد لـ47 درجة مئوية، مما يعني أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري».