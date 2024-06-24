طقس 72 ساعة المقبلة ونسب الرطوبة المتوقعة.. كم درجة الحرارة المحسوسة؟

يرتفع الإحساس بدرجة الحرارة بشكل ملحوظ بداية من يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر عدة أيام؛ بسبب نسب الرطوبة العالية التي تشهدها المحافظات، وفقا لما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجويةز

وذكرت الهيئة، أن طقس 72 ساعة المقبلة شديد الحرارة، رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ورطبا ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتستعرض السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة، كالتالي:

طقس الثلاثاء 25 يونيو

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- طقس شديد الحرارة خلال النهارعلى معظم الأنحاء، وتأتي درجة الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية محسوسة: 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية محسوسة: 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 42 درجة مئوية محسوسة: 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 41 درجة مئوية محسوسة: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية محسوسة: 45 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة:

القاهرة والوجه البحري: 70-75% ليلا.

السواحل الشمالية: 80-90% ليلًا.

جنوب سيناء: 55-65% ليلًا.

شمال الصعيد: 55-65% ليلًا.

جنوب الصعيد: 30-35% ليلًا.

الأربعاء 26 يونيو

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- طقس شديد الحرارة خلال النهارعلى معظم الأنحاء، وتأتي درجة الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية محسوسة: 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية محسوسة: 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 42 درجة مئوية محسوسة: 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 40 درجة مئوية محسوسة: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية محسوسة: 45 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة:

القاهرة والوجه البحري: 70-75% ليلًا.

السواحل الشمالية: 80-90% ليلًا.

جنوب سيناء: 55-65% ليلًا.

شمال الصعيد: 55-65% ليلًا.

جنوب الصعيد: 30-35% ليلًا.

الخميس 27 يونيو

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- طقس شديد الحرارة خلال النهارعلى معظم الأنحاء، وتأتي درجة الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية محسوسة: 42 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية محسوسة: 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 42 درجة مئوية محسوسة: 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 40 درجة مئوية محسوسة: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية محسوسة: 45 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة: