مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح تفاصيل حريق معهد الأبحاث بموسكو: مصرع 8 أشخاص

كشف حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، تفاصيل الحريق بمعهد الأبحاث في ضواحي العاصمة موسكو، موضحًا أنه حتى الآن لم تتمكن فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق وإخماده، مشددًا على أنه حتى الآن تم الإعلان من قبل وزارة الطوارئ الروسية عن أن 4 طوابق من المبنى حرقت بالكامل.

الجهات الرسمية أعلنت مصرع 2 فقط.. ووسائل الإعلام أعلنت ارتفاع عدد القتلى

وأشار «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحريق حتى هذه اللحظة أسفر عن مصرع 8 أشخاص، موضحًا أن هذه المعلومات لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن من قبل الجهات الرسمية الروسية، مؤكدًا أن الجهات الرسمية أعلنت عن مصرع اثنين فقط، ووسائل الإعلام أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى.

حريق موسكو غير تابع للمعهد

وشدد على أنه تم التأكيد على أن حريق موسكو غير تابع للمعهد، ولكن تابع بعض الشركات الخاصة والتي تستأجر هذا المكان، موضحًا أن إحدى وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن أن سبب الحريق حتى هذه اللحظة ربما يكون انفجارا، ووزارة الطوارئ أرسلت عدة مروحيات لإخماد الحريق والسيطرة عليه، ولكن صعوبة السيطرة عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووجود الدخان بشكل كثيف.