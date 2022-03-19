عاجل.. الصين عن سبب أزمة أوكرانيا: توسع حلف «الناتو» قرب ضواحي موسكو

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن سبب أزمة أوكرانيا هو عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة عند الغرب، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الخارجية الصينية، أنه مع توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق، منوهة أن توسع الناتو يجعله قريبا من ضواحي موسكو.

بكين: محاصرة دولة نووية مثل روسيا له تداعيات مروعة

وتابعت وزارة الخارجية الصينية، بأن محاصرة دولة كبرى ونووية مثل روسيا ستترتب عليه تداعيات مروعة.

ولفت مسؤول أوكراني، إلى أن كييف ستتسلم دفعة من صواريخ «ستينجر» و«جافلين» المضادة للطيران والدروع خلال أيام.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية، أن أوكرانيا تحاول اتهامنا بهجمات مزعومة للضغط على الناتو لفرض منطقة حظر طيران.