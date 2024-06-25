4 خلطات سحرية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.. نتيجتها سريعة ومضمونة

ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على الوجه من المشكلات المزعجة بالنسبة لكثير من النساء، وقد تكون سببًا في فقدانهن ثقتهن بأنفسهن في ظل بحثهن المتواصل عن ترطيب بشرتهن والحفاظ على نعومتها وبريقها شبابها، ما يجعلهن يبحثن عن حلولًا لهذه المشكلة.

وللتخلص من مشكلة ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة يمكن الإشارة إلى عدة خلطات سحرية لشد الوجه والتمتع ببشرة لامعة شبابية براقة، حسب ما ورد على موقع «style»، والتي يمكن تحضيرها بسهولة، كالتالي:

1. ماسك الموز والعسل

الموز غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتحسن من مرونتها، بينما يعرف العسل بخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.

المكونات:

موزة مهروسة.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

2. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو غنيا بفيتامين E الذي يحارب الجذور الحرة ويحسن من إنتاج الكولاجين، بينما يعرف زيت الزيتون بخصائصه المرطبة والمغذية.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

3. ماسك بياض البيض والعسل

يساعد بياض البيض على شد البشرة وتضييق المسام، بينما يعرف العسل بخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير:

اخفقي بياض البيض حتى يصبح متماسكًا، ثم أضيفي العسل واخلطي جيدًا.

ضعي الماسك على وجهكِ واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

4. ماسك الطماطم والزبادي

تساعد الطماطم على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بينما يعرف الزبادي بخصائصه المرطبة والمهدئة.

المكونات:

ثمرة طماطم مهروسة.

ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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