5 فوائد غير متوقعة لحليب الحمير.. يقضي على مشاكل البشرة

على الرغم من الغرابة التي يبدو عليها الأمر، إلا أن حليب الحمير يقدم العديد من الفوائد المذهلة التي تجعله مكونا رئيسيا في الكثير من منتجات التجميل والعناية بالبشرة، الأمر الذي يدفعنا إلى توضيح استخدامات واحدا من المنتجات غير الشائعة في السطور التالية.

فوائد واستخدامات حليب الحمير

الاستعمال المنتظم لحليب الحمير على البشرة يساعد على ترطيبها خاصةً عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، إذ يحتوي ذلك النوع من الحليب على بروتينات تعمل على جذب جزيئات الماء، ما يساعد في الحفاظ على وجود الماء داخل البشرة لفترة أطول، وفقاً لصحيفة «Times of India» التي أوضحت أن حليب الحمير يحتوي على كميات كبيرة من «الليزوزيم» ومواد أخرى مضادة للجراثيم من شأنها أن تأخر تطور البكتيريا، ما يجعله مكونا أساسيا في صناعة بعض أنواع الصابون، بالإضافة إلى بعض الاستخدامات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. علاج حب الشباب

يمكن لحليب الحمار أن يساعد على مقاومة العديد من الأمراض والمشكلات الجلدية، ومن بينها حب الشباب والبهاق، بفضل ما يمتلكه من خواص مضادة للالتهابات.

2. مراهم المضادات الحيوية

يدخل حليب الحمير في تركيب بعض أنواع مراهم المضادات الحيوية، لتعزيز قدرة البشرة على التعافي بعد الإصابة بالجروح والحروق.

3. تجديد البشرة ومقاومة الشيخوخة

بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ و«السيراميدات» وغيرها من المركبات الهامة، يعمل على تجديد خلايا البشرة، وإضفاء حيوية عليها وتفتيح لونها تدريجيا مع مقاومة علامات الشيخوخة.

4. تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

يعتبر الكولاجين من أهم العناصر التي تمنح البشرة مظهرا حيويا، ويزيل التجاعيد والبقع الداكنة، مع شد ترهلات الجلد.

5. إزالة الرؤوس السوداء

يقدم حليب الحمير تنظيفا عميقا للبشرة بفضل تغلغله في المسام لقلة الدهون البروتينية التي يحتوي عليها، ما يجعله حاضرا في بعض أنواع الصابون الطبي المستخدم في إزالة الرؤوس السوداء.