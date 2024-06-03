ماسك قشر الموز لتفتيح البشرة وتقوية الشعر.. نتائج مبهرة

يحتوي الموز على العديد من الفوائد المهمة للجسم، ويُستخدم قشره في إعداد ماسكات طبيعية، بديلًا للكريمات والمواد الكيماوية، التي يتم شراؤها بأسعار عالية، وقد لا نحصل على نتيجة جيدة، وتُسبب أضرارا أيضا للبشرة، إليك ماسكات طبيعية بأسعار في متناول الجميع.

أوضح موقع «style» ماسكات سحرية من قشر الموز، وتُعطي نتائج مُبهرة سواء للبشرة أو الشعر.

ماسك قشر الموز للوجه

المكونات:

قشور موز.

كمية بسيطة من الكركم البودر.

الطريقة:

يُفضل أن تكون قشور الموز سليمة، أي ليست مُقطعة، ويرش عليها القليل من بودرة الكُركم، من الناحية الداخلية للقشرة، ثم تُدلك البشرة بهدوء لفترة كافية، تتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وتُترك بقايا القشور والكركم على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يُنظف الوجه جيدًا، ويُمكن تكرار الماسك على الوجه مرتين في الأسبوع.

ماسك قشر الموز للشعر

المكونات:

قشر 4 لـ5 موزات.

قنجان صغير من القهوة.

القليل من زيت الزيتون.

القليل من زيت جوز الهند.

الطريقة:

يمكن استخدام الخلاط أو الكبة في تحضير الماسك، بوضع قشر 4 لـ5 موزات، ويتم ضربهم جيدًا حتى يتحول إلى بيوريه ناعم، ثم يضاف فنجان من القهوة، وكمية قليلة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ويتم خلطهم ثم يوضع المزيج في وعاء، ويرفع على النار المتوسطة لهادئة، ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم يبرد تمامًا، ويحفظ في علبة بلاستيكية، ويُستخدم بنفس طريقة حمام الزيت أو حمام ساخن للشعر، ويُفضل إعداد الأمر مرة واحدة في الأسبوع، حتى لا تُهلك بصيلات الشعر.