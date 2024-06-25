خلاصة مراجعة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة.. أغرب الأسئلة

ساعات ويبدأ امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة، (الألمانية) الذي يستعد له عدد كبير من الطلاب، ويهتمون بمعرفة المراجعات النهائية، وفي تصريحات لـ«الوطن» قدمت فراو رشا عماد، معلمة اللغة الألمانية في أكاديمية توليب، عددًا من الصور التي تحتوي على نماذج استرشادية للوزارة بأهم أسئلة اللغة الألمانية، نستعرضها في السطور التالية.

خلاصة اللغة الألمانية للثانوية العامة

تعتبر القطعة من أهم أسئلة اللغات الأجنبية، وفي مراجعة امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة «الألمانية»، قدمت فراو رشا قرابة 6 نماذج للقطعة، يمكن مراجعتها:

وبالنسبة لأهم قواعد اللغة الألمانية، قدمت فراو رشا مراجعة سريعة لطلاب الثانوية العامة، كالتالي:

ومن مراجعات الثانوية العامة للغة الألمانية في عام 2020، قدمت «عماد» هذه الصفحات للطلاب:

الصور السابقة في مراجعة اللغة الألمانية للثانوية العامة، تحتوي على أهم الأسئلة التي تساعد الطلاب على حل الامتحان بسهولة، إلى جانب ملخص عن أبرز النقاط في شرح الضمائر والقواعد والأسئلة الاستفهامية، وكيفية التعبير عن الرأي وحروف الجر.