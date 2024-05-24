المراجعة النهائية في اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024.. أسئلة مهمة

بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي ينطلق 10 يونيو المقبل، لذا؛ تصبح المراجعات النهائية أمرا مُلحا وضرويا في هذه الفترة.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قدم مصطفى يحيى معلم أول اللغة الألمانية، صفحات لمراجعة اللغة والتي تشمل أبرز الأسئلة المهمة في قواعدها والأسئلة الاختيارية وغيرها.

المراجعة النهائية للغة الألمانية

وقدم «يحيى» أهم أسئلة المراجعة النهائية فى اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024، موضحًا أنها تحتوي على أهم الأسئلة التي تساعد الطلاب في حل الامتحان بسهولة، واستعرض أبرز النقاط في شرح الضمائر، والقواعد، والأسئلة الاستفهامية، وكيفية التعبير عن الرأي، وحروف الجر.

ويقدم «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، صفحات المراجعة النهائية للغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2024 مع الإجابات، على النحو التالي: