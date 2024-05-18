مراجعة لمادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم الأسئلة

بدأ طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة في مراجعة المواد الدراسية وحل كميات كبيرة من الأسئلة، استعدادًا لخوض ماراثون الامتحانات الذي ينطلق شهر يونيو المقبل، ومن ضمن هذه المواد اللغة الألمانية وتعتمد في الأساس على فهم القواعد بشكل صحيح، إلى جانب حفظ عدد كبير من الكلمات ليتمكن الطالب من ترجمة الأسئلة وفهمها وبالتالي الإجابة عنها بشكل صحيح.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وبينما يستعد الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة 2024، قدم عماد حمدي مُعلم لغة ألمانية، خلال حديثه لـ«الوطن» مراجعة للمادة مع الإشارة إلى أهم الأسئلة التي يمكن أن يتضمنها الامتحان، حتى يتمكن الطالب من مذاكرتها جيدًا خلال هذه الفترة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، وبالتالي الإجابة عن الأسئلة بإتقان والحصول على الدرجة النهائية.

مراجعة لمادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة

وتضمنت المراجعة النهائية لمادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024 التي قدمها «حمدي» الأسئلة التالية:

5 أنواع من الأقلام احذر استخدامها في الامتحانات

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حذرت من بعض الأخطاء التي قد يقع فيها الطلاب خلال الامتحانات، موضحة أنه ممنوع تمامًا استخدام القلم «الكوريكتور» في مسح أي إجابة، أو الشطب، وأنه في حال رغبة الطالب في تغيير الإجابة، عليه فقط أن يضع علامة (إكس) على الإجابة التي يرغب في إلغائها، مشددة على ضرورة الإجابة بالقلم الجاف وليس القلم الرصاص أو أي قلم آخر.

وأوضح أحمد فرج الزيات مُعلم لغة عربية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أنواعًا مختلفة من الأقلام يُحظر الكتابة بها أو استخدامها في الامتحانات، وهي:

1- القلم الرصاص.

2- القلم الحبر.

3- القلم الجاف بألوان مختلفة غير الأزرق.

4- القلم الجاف الذي يمكن مسحه.

5- مزيل الكتابة «الكوريكتور».