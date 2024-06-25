خفض مدة تخفيف أحمال الكهرباء في العراق إلى أقل من 10 ساعات يوميا

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، خاصة بعد تراجع مدة تخفيف الأحمال لأقل من 10 ساعات يوميًا.

أزمة انقطاع الكهرباء في العراق

وما تزال أزمة انقطاع الكهرباء في العراق مستمرة، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حسب موقع «العين» الإخباري.

ويعاني الشعب العراقي منذ سنوات انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وأعطالا في المحولات جراء الحصار والحروب المتتالية، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تجاوزت 51 درجة مئوية، في 10 مدن بالبلاد.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في العراق

ومن جانبها، لجأت الحكومة العراقية إلى تقليص عدد ساعات العمل في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلا من 8 حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وحدد مجلس القضاء الأعلى أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بـ5 ساعات ونصف الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح وزير الكهرباء العراقي، في بيان، أن المرحلة الأولى من حملة تخفيف الأحمال ستستمر لمدة 15 يومًا، وستركز على تحسين جودة الخدمات في المناطق التي تعاني تقلبات في توفر الكهرباء، بهدف تحقيق الاستقرار وتقليل التوقف المتكرر للتيار الكهربائي.

وأكد الوزير أن الإنتاج الكهربائي للوزارة مستقر حاليًا، ويبلغ أكثر من 25 ألف ميجاواط، متوقعًا أن تشهد ساعات التزويد بالكهرباء استقرارًا، مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة تخفيف الضغط على قطاع التوزيع.