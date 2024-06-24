أمين الفتوى: الطاقة الإيمانية حول المسلم تزداد بعد الطواف (فيديو)

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «هل هناك علامات لقبول الحج؟».

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالحج رحلة تجدد الحياة وتجدد العهد من الله، فهى رحلة بيان وإيقاظ».

علماء الطاقة استطاعوا أن يقيسوا الطاقة الإيمانية

وتابع: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا أن يبين أن جزاء الحج الخروج منه ليس عليك ذنبا، انتشر بين الناس أن من يأتي من الحج يستجيب الله لدعائه، علماء الطاقة استطاعوا أن يقيسوا الطاقة الإيمانية، ووجدوا أنه قبل الطواف وبعد الطواف تزداد الطاقة الإيمانية حول المسلم، ربنا يريد أن يثبت الإيمان فى قلوبنا بالعلوم الحديثة».