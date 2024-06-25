دعاء الرزق الحلال.. مفتاح زيادة البركة

الدعاء وسيلة يتقرب بها المسلم لله- سبحانه وتعالى- طلبًا للمراد، ويستطيع العبد أن يدعو ربه بما شاء من الأدعية، بما في ذلك دعاء الرزق الحلال، فعن سيدنا عمر- رضي الله عنه- قال «أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه».

دعاء الرزق الحلال

قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ هناك عدة صيغ لدعاء الرزق الحلال، منها أن يردد المسلم: «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

الصيغ الواردة في دعاء الرزق الحلال

وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، في حديثها بشأن دعاء الرزق الحلال، أنه يمكن للمسلم أن يردد قول: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».

وتابعت: «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

آداب الدعاء

وبينت الدار أنه من آداب الدعاء: أن يحسن الداعي الظن بالله، وأن يتيقن من استجابته سبحانه وتعالى للدعاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ».

وأوضحت أنه ينبغي على المسلم أن يلح في الدعاء؛ فإن الله يحب الـمُلحِّين في الدعاء، وأن يتمثَّل شروط الإجابة من إطابة المطعم من الرزق الحلال الطيب، وألا يستبطئ رحمات ربه تعالى ويتعجل الإجابة.