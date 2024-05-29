أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا

دعاء الرزق وقضاء الديون من الأدعية التي يلجأ إليها كثير من الناس ممن عليهم ديون كثيرة، أو واقعون في ضائقة مادية أو ضائقة دنيوية بسبب الاستدانة أو تراكم الديون عليهم، لذلك يدعون الله عز وجل أن يرزقهم ويفرج عنهم كربهم ويساعدهم على تخطي محنتهم، وهناك كثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء الرزق وقضاء الدين، يرصدها الوطن في السطور التالية.

دعاء الرزق وقضاء الديون

واجمع العلماء، أنه لا يوجد صيغة محددة في دعاء الرزق وقضاء الديون، ولكن يدعو المسلم في الأوقات الصعبة أن يرزقه الله عزوجل ويخفف عنه ضائقته، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الأمر:

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ، وقهر الرِّجَالِ».

-«اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

-يا رب إذا كان رزقي في السماء أنزله، وإذا كان في الأرض فأخرجه، وإذا كان بعيدًا فقربه لي، وأن كان قريب مني فدلني عليه، وأن كان قليلًا فأكثره، وأن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أن تذهب همي وسدد عني ديني، وأبدلني مكانه فرجًا.

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أنت القوي والقادر على كل شيء، أسالك بحولك وقوتك أن تنير لي طريقي، وتسدد عني ديني، وترزقني العفو والعافية.

دعاء الرزق

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء الرزق وقضاء الديون:

- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا احتسب.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

-اللهم إن أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.