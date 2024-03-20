دعاء نزول المطر مستجاب.. كلمات تفتح أبواب الرزق وتقيك من العذاب

يعد دعاء نزول المطر مستجاب، فوقت نزول الغيث هو وقت فضل ورحمة من الله على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير، وهو مظنة لإ‌جابة الدعاء عنده، وجاء في حديث سهْلِ بنِ سعد -رضي الله عنه- أن رسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "اثِنَتانِ لاَ تُرَدَّانِ، أوْ قَلَّمَا تُردَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْد النِّدَاءِ وعِند البأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضًا".

دعاء نزول المطر مستجاب

وحول صيغ دعاء نزول المطر، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أن وقت نزول المطر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، لذلك يمكن للمرء الدعاء بكافة الأدعية التي يرغب في ترديدها، وذلك لما للدعاء من منزلة عظيمة في الإسلام، خاصة عند نزول المطر، حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يردد دعاء المطر، الوارد في الحديث الذي روي عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا" رواه البخاري، كما أنّ هناك صيغ أخرى من الأدعية يمكن ترديدها:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي، اللَّهمَّ إنِّي أَعوذ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ، اللهم إني أَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.

- اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما، اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس، اللهم إني أسائلك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.

- اللهم إني أسألك أن ترفعني عندك أعلى الدرجات، اللهم إني أسألك أن تَبلِغني أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

الأعمال المستحبة عند نزول المطر

- عند نزول المطر، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يردد دعاء المطر، الوارد في الحديث الذي روي عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري

- يستحب التعرض للمطر، فيصيب المطر شيئًا من بدن الإ‌نسان لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: «فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم.

- عند اشتداد المطر كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا‌َ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآ‌كَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأ‌َوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» رواه البخاري.