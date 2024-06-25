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الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات المشتركة

كتب:

محمد عزالدين
07:30 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
زيلينسكي

زيلينسكي

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين