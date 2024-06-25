الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات المشتركة كتب: محمد عزالدين 07:30 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024 زيلينسكي قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تفعيل صافرات الإنذار في 3 مدن روسية حدودية مع أوكرانيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا إيفان يواس: أوكرانيا قد تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي 2030 باحث: هناك دول أوروبية ترى خطورة في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «الخارجية الروسية»: على الأمم المتحدة إدانة هجوم أوكرانيا على «سيفاستوبول» «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن احتمالية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أوكرانيا بقلم محمد عزالدين