«الأرصاد»: طقس جنوب البلاد يتأثر بمنخفض الهند.. والحرارة تصل إلى 45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ محافظات الصعيد وسيناء تسجل أقل درجات رطوبة اليوم، رغم أنّها تسجل درجات حرارة عالية، سواء في القيم العظمى أو المحسوسة.

طقس جنوب البلاد يتأثر بكتل صحراوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنّ محافظات جنوب البلاد تتأثر بالكتل الصحراوية شديدة الحرارة القادمة من المناطق الجنوبية، كما تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، لذا تشهد قيم الحرارة العظمي والمحسوسة في الظل إلى 45 درجة خاصة في فترات الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب البلاد

الفيوم: الحرارة العظمى 40 المحسوسة 41.

بني سويف: العظمى 40 المحسوسة 41.

المنيا: العظمى 41 المحسوسة 42.

أسيوط: العظمى 41 المحسوسة 42.

سوهاج: العظمى 43 المحسوسة 43.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 43 المحسوسة 43.

الأقصر: العظمى 44 المحسوسة 44.

أسوان: العظمى 45 المحسوسة 45

الوادي الجديد: العظمى 45 المحسوسة 45

أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 43

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 43 المحسوسة 45

سفاجا: العظمى 42 المحسوسة 44

مرسي علم: العظمى 43 المحسوسة 45

سيوة: العظمى 42 المحسوسة 44