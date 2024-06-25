حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الدلتا، لارتفاع نسب الرطوبة الناتجة عن منخفض الهند الموسمي، ما ترتب عليه اختلاف قيم الحرارة العظمى المسجلة عن قيم الحرارة المحسوسة.

حالة الطقس على المحافظات الساحلية

وأوضحت الأرصاد أنّ المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، تشهد استقرار قيم الحرارة العظمي بين 31 لـ33، فى حين تصل الحرارة المحسوسة بين 34 لـ35، إذ تتأثر بالكتل الهوائية المعتدلة القادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، على عكس المحافظات الداخلية بدءا من الدلتا وحتى مصر الوسطى الذي تتأثرا كليا بامتداد منخفض الهندالموسمي، وتصل الحرارة المحسوسة بين 40 إلى 42.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

الإسكندرية: الحرارة العظمى 33 المحسوسة 36.

مطروح: العظمى 32 المحسوسة 35.

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 32 المحسوسة 35.

دمياط: العظمى 33 المحسوسة 36.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: العظمى 39 المحسوسة 41.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 المحسوسة 41.

6 أكتوبر: العظمى 39 المحسوسة 42.

بنها: العظمى 38 المحسوسة 41.

دمنهور: العظمى 37 المحسوسة 39.

وادي النطرون: العظمى 37 المحسوسة 39.

الزقازيق: العظمى 38 المحسوسة 40.

شبين الكوم: العظمى 38 المحسوسة 40.

الإسماعيلية: العظمى 39 المحسوسة 41.

السويس: العظمى 39 المحسوسة 41.