فيلم ولاد رزق 3 يحقق 6 ملايين جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل فيلم ولاد رزق 3 القاضية تحقيق نجاحا كبيرا في دور العرض، ولا زال يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم ولاد رزق

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم ولاد رزق حقق أمس الاثنين 6 ملايين و33 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم منذ بداية طرحه في دور العرض.

وحافظ فيلم ولاد رزق 3 على المركز الأول في شباك التذاكر، إذ أصبح صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عددًا كبيرًا من نجوم الفن من بينهم، أحمد عز، وعمرو يوسف، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، وأسماء جلال، ونسرين أمين، بالإضافة لضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيكول سعفان، وإياد نصار، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.