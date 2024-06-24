اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: ولاد رزق 3.. مغامرة عز ورفاقه

أصدرت جريدة «الوطن» العدد السابع من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

الصفحة الأولى

- ولاد رزق 3.. مغامرة عز ورفاقه

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ عبدالله غلوش بعنوان: الدروس المستفادة من «ولاد رزق 3».

الصفحة الثالثة

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: سينما العيد.. نجاح كبير وخسارة كبيرة!.

- مقال رأي لـ خالد فرج، بعنوان: أحمد عز بابا الشغلانة.

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: قاضية «ولاد رزق».. وخسارة «فهمي» وشريف عرفة

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: الشباك يحكم بين أحمد.. عز وفهمي

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: بهجة العيد: موسم السينما المصرية

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: السينما المصرية التاريخ والتأثير.

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: شريط الذكريات.

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: الحياة على طريقة ليلى طاهر.

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «عصابة الماكس» كوميديا تسخر من «أفلام المقاولات».