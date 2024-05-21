ما شروط وصاية الأم على أموال أولادها؟.. مكتب شكاوى المرأة يجيب

وصاية الأم على أموال أولادها من المسائل القانونية الحساسة، والتي تثير الكثير من التساؤلات والنقاشات في المجتمع المصري، لأنها تأتي في إطار الحماية القانونية لحقوق الأطفال والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث على الأموال التي تعود لهم، وتأمين مستقبلهم المالي بشكل سليم ومسؤول.

وصاية الأم على المال

وورد سؤال لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة حول شروط وصاية الأم على أموال ابناءها، وأجاب المكتب عن هذا التساؤل في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أن القانون يضع مصلحة الطفل أساسًا لأي قرار يتخذ بخصوص وصاية الأم على أمواله.

وأوضح المجلس، أن وصاية الأم على أموال أولادها تتطلب موافقة السلطة القضائية، حيث يتم التحقق من مدى صلاحية الأم لأداء هذا الدور والمحافظة على حقوق الأطفال.

الحد الأقصى الخاضع لإدارة الأم

ويحدد القانون المصري الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للأم أن تديره نيابة عن أبنائها، لضمان عدم استغلال الأم للأموال بطرق غير ملائمة، ويتعين عليها تقديم تقارير دورية للسلطات المختصة حول كيفية استخدام الأموال وتوجيهها لمصلحة الأطفال، ويتم مراجعتها بانتظام للتأكد من الشفافية والنزاهة في التعامل المالي.

وأشار القومي للمرأة أنه قد يقرر القاضي تعيين جهة محددة أو شخصية قانونية للإشراف على عملية إدارة الأم لأموال الأطفال، ويعتبر هذا النظام آلية مهمة لضمان توفير مستقبل آمن ومستقر للأطفال، مع ضمان استخدام الأموال بشكل مسؤول وفقاً للغرض المحدد.